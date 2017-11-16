Труба избран директором Госбюро расследований
Комиссия по избранию руководства Государственного бюро расследований (ГБР) назначила Романа Трубу руководителем ведомства. Такое решение было принято после проведения рейтингового голосования за кандидатов. Кандидатуру Трубы поддержали все 9 членов комиссии. Отметим, что другие кандидаты на должность набрали от 0 до 4 голосов. Так, главный военный прокурор Анатолий Матиос набрал всего 2 голоса. Отметим, что с 1997 года Труба работал во Львовской прокуратуре. В 2013 году он дослужился до должности прокурора Пустомытовского района Львовской области. На момент избрания директором ГБР занимал должность руководителя департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права".