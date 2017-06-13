Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что российская агрессия может продолжаться 3-5 лет.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Я не думаю, что это (прекращение российской агрессии - ред.) произойдет быстро. По моим оценкам, это может занять три-пять лет. Опять же, если не будет каких-то мощных внешних факторов, которые повлияют тем или иным образом на развитие событий", - сказал Тука.

При этом под внешними факторами он понимает "любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами" на фоне Сирии, Ирака, Катара.

Эксперт утверждает, что деоккупация Востока Украины - это процесс длительный. Однако, если будут существовать какие-то внешние факторы, то это может освободить Украину. "Завершить войну на Донбассе могут внешние факторы. Один из них это обострение российско-американских отношений!", - подытожил Тука.