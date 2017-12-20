Турчинов: Мы не исключаем, что Россия вывела своих представителей из СЦКК для активизации боевых действий на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает, что Россия вывела своих представителей из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в связи с готовящимися боевыми действиями на Донбассе.

"В одностороннем порядке цинично, безосновательно Россия поставила перед фактом Украину и весь мир, отозвав своих представителей из СЦКК. Это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте. Мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров для того, чтобы активизировать не просто провокации, а уже военные действия", - сказал он на выставке памяти Амины Окуевой в среду в Киеве.

По словам А.Турчинова, военно-политическое руководство Украины не исключает политической составляющей такого шага Кремля.

"Мы также не можем исключать, что Путину для того, чтобы поднять свой рейтинг, нужны условные - кровавые и грязные - победы, и его пиарщики допускают, что такие победы можно получить здесь", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по убеждению секретаря СНБО, "если и будут кровавые, то не победы, а поражения".

"Сегодня здесь многие говорили, что российская империя должна быть уничтожена. Помните, когда Карфаген пал, перед тем имея проблемы, каждый римлянин в сенате начинал свое выступление с того, что Карфаген надо уничтожить", - сказал он.