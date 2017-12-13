Турчинов обсудил с военным руководством НАТО возможность расширения военных программ

Для поддержания безопасности в Европе важно наращивать сотрудничество между Украиной и НАТО, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в рамках рабочего визита в руководящие структуры НАТО посетил штаб Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, где провел переговоры с военным руководством Альянса.

Как сообщает пресс-служба СНБО, стороны обсудили вопрос возможного расширения военных программ, которые могут быть реализованы при участии Украины. А.Турчинов подчеркнул, что Украина не намерена уменьшать свой взнос в международные операции НАТО и Сил реагирования Альянса.

Кроме того, речь шла об улучшении обмена информацией между разведывательными органами Украины и Альянса и сотрудничестве в обеспечении надежного противодействия кибернетической агрессии.

По словам секретаря СНБО, для Украины чрезвычайно важно переходить на современные системы анализа и принятия решений, современные информационные технологии, "которые позволяют осуществлять быстрый и качественный анализ ситуации, с использованием всех имеющихся источников информации, и вовремя и адекватно реагировать на современные вызовы". "В этом контексте для нас чрезвычайно важно изучать опыт НАТО", - отметил А.Турчинов.