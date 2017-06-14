Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что Украине нужно еще провести много реформ для того, чтобы отвечать стандартам НАТО.

"Во-первых, я убежден, если бы сейчас был объявлен референдум, то большинство украинцев поддержали бы наше вступление в НАТО. За последние три года позиция украинцев в этом вопросе существенным образом изменилась. Большинство наших граждан понимает, что нужна надежная система коллективной безопасности как для Европы, так и для всего мира. И НАТО – это один из реальных инструментов ее обеспечения", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам секретаря СНБО, вступление Украины в НАТО зависит не только от Украины, но и от позиции членов Альянса. "Это достаточно сложный процесс. С одной стороны, нам нужны ресурсы и время, чтобы перевести весь сектор безопасности и обороны на стандарты НАТО. С другой стороны, Украина – это государство, которое несет на себе всю нагрузку российской агрессии и среди наших союзников немного желающих разделить с нами эту проблему", - считает секретарь СНБО.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно сроков реформирования, А.Турчинов сказал: "Дело в том, что решения некоторых задач требуют год, других – несколько лет".

"Но я еще раз возвращаюсь к тому, что говорил раньше: сроки зависят не только от Украины. Поверьте мне, даже когда мы отчитаемся, что все, начиная от оружия, связи и, заканчивая организационной структурой и системой управления, отвечает натовским стандартам, не факт, что под овации будет проголосовано решение относительно членства Украины. Это сложный вопрос, затрагивающий интересы многих государств, и конечно же, в первую очередь, этому активно будет противодействовать Россия", - подчеркнул он.