Турчинов считает, что Украине нужно еще провести много реформ для того, чтобы отвечать стандартам НАТО
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что Украине нужно еще провести много реформ для того, чтобы отвечать стандартам НАТО.
"Во-первых, я убежден, если бы сейчас был объявлен референдум, то большинство украинцев поддержали бы наше вступление в НАТО. За последние три года позиция украинцев в этом вопросе существенным образом изменилась. Большинство наших граждан понимает, что нужна надежная система коллективной безопасности как для Европы, так и для всего мира. И НАТО – это один из реальных инструментов ее обеспечения", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам секретаря СНБО, вступление Украины в НАТО зависит не только от Украины, но и от позиции членов Альянса. "Это достаточно сложный процесс. С одной стороны, нам нужны ресурсы и время, чтобы перевести весь сектор безопасности и обороны на стандарты НАТО. С другой стороны, Украина – это государство, которое несет на себе всю нагрузку российской агрессии и среди наших союзников немного желающих разделить с нами эту проблему", - считает секретарь СНБО.
Отвечая на уточняющий вопрос относительно сроков реформирования, А.Турчинов сказал: "Дело в том, что решения некоторых задач требуют год, других – несколько лет".
"Но я еще раз возвращаюсь к тому, что говорил раньше: сроки зависят не только от Украины. Поверьте мне, даже когда мы отчитаемся, что все, начиная от оружия, связи и, заканчивая организационной структурой и системой управления, отвечает натовским стандартам, не факт, что под овации будет проголосовано решение относительно членства Украины. Это сложный вопрос, затрагивающий интересы многих государств, и конечно же, в первую очередь, этому активно будет противодействовать Россия", - подчеркнул он.