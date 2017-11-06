Тымчук назвал число предателей среди украинских силовиков в Крыму после аннексии
Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Тымчук назвал число предателей среди украинских силовиков в Крыму после аннексии. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook. Так, нардеп сообщил, что несколько месяцев назад он разослал запросы руководителям силовых ведомств с просьбой предоставить данные по численности военнослужащих их формирований на начало аннексии Крыма в 2014 году, а также по тем из них, кто вышел на материковую часть Украины, т.е. остался верен украинской присяге и не оказался предателем. В частности, по Службе безопасности Украины: на 1 марта 2014 года во всех подразделениях, органах, учреждениях - 1 619 военнослужащих, в т.ч. 1 235 офицеров, 384 контрактников. На материк вышли 217 военнослужащих. "На материк вышли 217 военнослужащих, из них 210 офицеров и 7 контрактников. Имеем 86,4% предателей (83% - среди офицеров)", - отметил Тымчук. По Вооруженным силам Украины: на 1 марта 2014 г – 13 468 военных (4 637 офицеров, 8 831 солдат и сержантов), на материк вышли 3 991 военных. "На материк вышли 3 991 в/с (1 649 офицеров, 2 342 солдат и сержантов). Общий показатель предателей – 70,4% (64% - среди офицеров, т.е. более трети – 36% - остались верными Украине)", - написал депутат ВР. При этом Тымчук отметил, что у него нет данных по сотрудникам милиции, однако он располагает данными по военным Внутренних войск Министерства внутренних дел. "По системе МВД: по милиции у меня данных нет, есть по военнослужащим, т.е. Внутренним войскам МВД, на основе которых формировалась нынешняя Национальная гвардия: ВВ МВД на 1 марта 2014 г - 2 489 военнослужащих. На материк вышли 1 398 военнослужащих. Процент предателей - 44%. (Уточнение: из них в Крыму находилось 1265 солдат-срочников, из Крыма они вышли в 100% составе, процент предателей среди офицеров - 86%)", - отметил парламентарий. Кроме того, он сообщил данные по Госпогранслужбе: на 1 марта 2014 года - 1869 военных (448 офицеров, 1421 солдат и сержантов), на материк вышли 479 военнослужащих.
"На материк вышли 479 в/c (226 офицеров, 253 солдат и сержантов). Процент предателей - 74% (среди офицеров - 50%)", - добавил нардеп. Он также подчеркнул, что процент предателей среди сотрудников СБУ в Крыму чудовищно высокий. "По офицерам СБУ мы видим показатель - 83% предателей. Это чудовищно высокий показатель, но все же не 100%. Но в то же время это означает, что даже после многолетнего изнасилования этой спецслужбы при Януковиче, российского ее руководства и засилья российской агентуры, все равно 17% офицеров остались верными украинской Присяге", - подытожил Тымчук.