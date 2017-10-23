У Киевской облорганизации "Самопомочи" конфискуют 132 тыс. грн взносов

Апелляционный суд г.Киева оставил в силе решение суда первой инстанции, который вынес решение о наложении штрафа и конфискации почти 132 тыс. грн взносов Киевской областной организации партии "Самопомич" в связи с нарушениями при их перечислении, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Постановлением Печерского районного суда г.Киева от 27 июня 2017 года, которую оставил без изменений постановлением Апелляционный суд г.Киева от 2 октября 2017 года… наложен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн, с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов в поддержку политической партии в размере 131 тыс. 900 грн", - сказано в сообщении на странице НАПК в Facebook в понедельник.

Агентство информирует, суд первой инстанции рассмотрел дело об административном правонарушении относительно Ирины Сысоенко по административному протоколу, поданному НАПК.

По результатам анализа отчета киевской облорганизации "Самопомочи" за IV квартал 2016 года департамент по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК выявил, что за отчетный период в поддержку партии осуществлялись благотворительные взносы через кассу этой организации.

Согласно информации НАПК, взносы на общую сумму 131 тыс. 900 грн были получены через кассу партии от 10 физических лиц, и в течение трех последних месяцев 2016 года Ирина Сысоенко вносила эти средства на текущий счет партии "Объединение "Самопомич", что является нарушением ч.8 и 9 ст.14 закона Украины "О политических партиях в Украине". Эти положения закона предусматривают, что денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции. Банки, через которые проходят такие операции должны установить данные лица, которое осуществляет взнос.