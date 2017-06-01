У Насирова диагностировали папиллярный рак щитовидной железы

У отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова диагностировали папиллярный рак щитовидной железы. Эту информацию подтвердили источники в окружении Насирова. Кроме того, согласно заключению судмедэкспертизы, у отстраненного главы ГФС диагностирована ишемическая болезнь сердца (нестабильная стенокардия винцевых артерий). На данный момент Национальное антикоррупционное бюро отказало Насирову в выезде в США для лечения. Напомним, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины должно решить, отпускать ли Насирова на лечение в США. По его словам, Насиров устно подтвердил, что представил документы, которые говорят о необходимости выезда на лечение в США "Насколько он сообщил устно, он предоставил все необходимые документы, подтверждающие тяжелую болезнь и необходимость реабилитации именно в этой стране. Сроки рассмотрения ходатайства заканчиваются завтра (31 мая 2017 года)", - добавил Холодницкий. Ранее Насиров перенес операцию на одном из эндокринных органов. Операцию делали в Центре эндокринной хирургии. Подробности операции не сообщаются.

