У Порошенко объяснили "формулу Макрона" по реализации Минских соглашений

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам "нормандского формата" согласовать конкретные практические шаги на пути к выполнению Минских соглашений. В ближайшее время состоится телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" для обсуждения конкретных шагов для решения проблем в области безопасности на Донбассе.

Среди главных пунктов, обсуждаемых сторонами, будут вопросы полного соблюдения режима прекращения огня и предоставления беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всем временно оккупированным районам Донецкой та Луганской областей. Кроме того, стороны обсудят, как обеспечить безопасность международных наблюдателей, разведение сторон и отведение тяжелой техники, а также как создать условия для вывода российских войск и вооружения с территории оккупированного Донбасса и освободить заложников.

Елисеев отметил, что Макрон подтвердил приверженность идее, как возобновления мира и безопасности на Донбассе, так и полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

"В то же время он признал, что нужно дать новый импульс нормандскому переговорному процессу, чтобы его вывести из состояния застоя. Также президент Макрон твердо намерен достичь конкретного результата", - подчеркнул Елисеев.

Читайте также: В России заблокировали доступ к трансляции встречи Порошенко и Макрона Напомним, 26 июня в Париже состоялась встреча президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона. Французский президент назвал Россию страной-агрессором, а также напомнил о незаконной аннексии Крыма.

"Агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию", - подчеркнул Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о желании провести встречу в "нормандском формате" перед саммитом G20 в Гамбурге.

По словам президента Франции, он не хочет, чтобы дискуссия по выполнению Минских договоренностей завершилась ничем, и отметил, что об этом говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.