У Порошенко самый высокий президентский рейтинг - опрос

За действующего президента Украины Петра Порошенко на президентских выборах готовы проголосовать в первом туре 10,3% украинцев, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 9,5% и лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 8,9%, о чем свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Согласно данным, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович получил бы 8,1% электоральной поддержки, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 7,8%.

За лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко готовы отдать свой голос 5,8% участников выборов, мэра Львова Андрея Садового - 4,4%, премьер-министра Владимира Гройсмана - 3,4%, лидера партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,9%, народного депутата Украины Надежду Савченко - 2,4%, лидера общественно-политического движения "ДИЯ" ("Державна инициатыва Яроша"), народного депутата Украины Дмитрия Яроша - 2,1%, мэра Киева Виталия Кличко - 1,9%, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка - 1,8%, лидера КПУ (запрещена в Украине) Петра Симоненко - 1%.

Исследование проведено с 21 по 26 апреля 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.