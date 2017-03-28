У Российской Федерации нет "территориальных притязаний" по отношению к соседям - Лавров

У Российской Федерации нет "территориальных притязаний" по отношению к соседям. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы читателей издания "Аргументы и факты". "Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства", - подчеркнул Лавров. Напомним, ранее Лавров сообщал, что Россия выступает за возобновление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом (НАТО). Глава МИД РФ также подчеркивал, что предложение канцлера Германии Ангелы Меркель обсуждать кибербезопасность в рамках Совета Россия – НАТО говорит о заинтересованности Берлина в восстановлении полноценного функционирования этого формата. Отметим, что Меркель выступила за усиление "восточного фланга НАТО" из-за действий России в Украине.

