У СБУ нет доказательств причастности спецслужб РФ к покушению на Осмаева и Окуеву

У Службы безопасности Украины нет подтвержденной информации о причастности российских спецслужб к покушению на участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, заявил замначальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков.

"На данный момент таких данных у нас нет, в первую очередь подтвержденных данных", - сказал представитель СБУ на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о возможной причастности российских спецслужб к покушению.

П.Данюков добавил, что если появится информация, подтверждающая либо опровергающая возможную причастность российских спецслужб – о ней будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, 1 июня в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", А.Осмаева и А.Окуеву.

По предварительным данным полиции, нападавший мужчина, представившийся иностранным журналистом, загодя договорился с супругами о встрече. "Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", - подчеркивается в сообщении полиции.

У нападавшего обнаружен заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Еще одна из версий покушения - заказное убийство, подготовленное российскими спецслужбами, сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По состоянию на утро 2 июня состояние здоровья А.Осмаева и совершившего на него покушение стабильное с некоторой позитивной динамикой, сообщил врач Киевской городской клинической больницы №17 Владимир Галик. Пострадавшие в реанимационном отделении, на искусственной вентиляции легких.

В феврале 2012 года А.Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Следствие также подозревало, что он вместе с сообщником готовил покушение на президента России Владимира Путина. В сентябре 2013 года в России был приговорен к 10 годам лишения свободы второй фигурант этого дела Илья Пьянзин, которого Украина экстрадировала в Россию.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать А.Осмаева России, после чего Украина решила приостановить процесс экстрадиции. 19 ноября 2014 года после более 2,5 лет заключения он был освобожден из-под стражи.

В феврале 2015 года А.Осмаев стал новым командиром батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаева.