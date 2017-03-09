У Украины есть более чем достаточно доказательств нарушений РФ в рассматриваемом в Гааге деле – Петренко

Украинская сторона имеет сильную доказательную базу против Российской Федерации в рассматриваемом ныне в Международном суде ООН в Гааге деле, а аргументы РФ абсурдны, убеждён министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Что касается слушаний, которые сейчас проходят в Международном суде ООН, то я считаю, что у Украины есть более чем достаточно доказательств нарушений конвенции о запрете финансирования терроризма и запрета дискриминации со стороны РФ", - сказал министр в четверг журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно доказательной базы и перспектив рассмотрения этого дела.

При этом П.Петренко назвал "театром абсурда" представление своих аргументов российской стороной.

"Я убеждён, что кропотливая работа последних трёх лет сотен специалистов, экспертов, юристов принесёт свой результат - восстановление справедливости, подтверждение того, что за любые нарушения и преступления, которые совершаются со стороны тех или иных лиц, какие бы должности они не занимали в Москве, будет ответственность. Я в этом убеждён",- подытожил глава Минюста Украины.