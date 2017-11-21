У здания Верховной Рады установлен камень - символ гражданского неповиновения

В Киеве перед зданием Верховной Рады Украины активисты установили камень, символизирующий право граждан на неповиновение в случае нарушения их прав, аналогичный установленному перед парламентом Исландии.

Во вторник перед зданием парламента открыли монумент, представляющий из себя камень, на котором закреплена табличка с надписью: "Если власть нарушает права людей, восстание - их священное право и обязанность". Возле монумента установлен флаг Украины.

На информационном стенде возле него написано, что камень является "символом Небесного легиона" и написано, что погибшие герои Небесной сотни "умерли, защищая наши с вами права от злоупотреблений преступной властью". Также приведена цитата из ст.5 Конституции Украины, где указано, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

Также сообщается, что подобный камень размещен в Исландии перед зданием парламента в 2012 году: "Монумент является символом гражданского неповиновения и стал действенным механизмом влияния граждан на власть, которая нарушает их права".