Убийца Вороненкова умер в больнице - источники

Убийца бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова умер в больнице от полученных в ходе перестрелки ранений. Об этом сообщил источник в следственной группе. Отметим, ранее стало известно, что убийца Вороненкова получил сквозное ранение головы и находится на грани смерти. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на месте убийства российского экс-депутата изъяты около 20 гильз и пистолет ТТ. Кроме того, в перестрелке был задействован пистолет "Стечкина" охранника. В то же время в Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что у киллера были сообщники. "Стрелок был один, но с большой долей вероятности у него были сообщники. Не могу сказать, сколько, но были лица, которые помогали ему в совершении преступления", - отметил спикер МВД Артем Шевченко. Кроме того, известно, что убийцу Вороненкова к гостинице подвез автомобиль Daewoo, а правоохранители отслеживают его средствами фиксации движения машин.

