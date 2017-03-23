Убийство Вороненкова: в МВД не исключают, что у киллера были сообщники

У киллера, совершившего убийство Дениса Вороненкова, экс-депутата Государственной думы Российской Федерации, могли быть сообщники. Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает Эспрессо.TV. "Стрелок был один, но с большой долей вероятности у него были сообщники. Не могу сказать, сколько, но были лица, которые помогали ему в совершении преступления", - заявил Шевченко. При этом, Шевченко отметил, что убийца Вороненкова был задержан на месте преступления и на данный момент с серьезными ранениями находится в больнице под охраной. Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что у убийцы Вороненкова сквозное ранение в голову, он на грани смерти. Кроме того, охранник Вороненкова ранен в область сердца, он сотрудничает со следствием.

