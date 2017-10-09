Уголовный кодекс РФ не предусматривает выдачи Тюрина Украине

Россиянин Владимир Тюрин, подозреваемый украинскими правоохранительными органами в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не может быть выдан по запросу Украины. Уголовный кодекс РФ этого не предполагает.

Согласно статье 13 кодекса, "граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству".

Со своей стороны источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что В.Тюрин действительно является гражданином России, проживает в Москве и периодически - в Братске.