Угроза полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в настоящее время сохраняется - Порошенко

Угроза полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в настоящее время сохраняется, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе – она нависает по всей линии границы с Россией, и даже больше", - сказал П.Порошенко на оперативном сборе руководящего состава Генштаба ВСУ в среду в Киеве.

По словам главы государства, в непосредственной близости к украинским границам РФ развернула подразделения своих вооруженных сил численностью до 50 тыс человек. "Около 470 танков, более 1 тыс 700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля", - рассказал он.

"Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас!", - подчеркнул П.Порошенко.