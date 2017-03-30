Ухудшение отношений между Москвой и Киевом не выгодно никому, нужно стремиться к решению конфликтов любого уровня - Путин

Ухудшение отношений между Москвой и Киевом не выгодно никому, нужно стремиться к решению конфликтов любого уровня, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В Соединенных Штатах и в других местах есть мнение, что, чем хуже отношения между Россией и Украиной, тем лучше. Потому что это ослабляет Россию, не дает хода интеграционным процессам, которые бы усилили Россию в том числе в сфере экономики", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании международного Арктического форума.

"Пускай Россия там ковыряется в своих приграничных делах со своими соседями или не лезет в международные вопросы, как Сирия, Ближний Восток и другие. Это ошибка. Это не выгодно никому", - отметил он.