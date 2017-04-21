Украина больше заинтересована в военной помощи США, а не в финансовой - Данилюк

Украина более заинтересована в военной помощи от США, чем в финансовой. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. "На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий", - сказал министр. Данилюк уверен в том, что отношения правительства Украины с новой администрацией президента США будут плодотворными. Особенно после того, как администрация Трампа заняла более жесткую позицию в отношении России, которую Украина считает главной угрозой странам Восточной Европы. "Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", - сказал Данилюк. Напомним, советник президента США по национальной безопасности Рэймонд Герберт Макмастер считает, что с российской стороной необходимо вести "жесткие дискуссии", в том числе по поводу поддержки "ужасного режима" Башара Асада и "подрывной деятельности", которую Москва ведет в Европе.

