Украина будет стремиться к углублению безвиза – подписанию ассоциации с Шенгенской зоной, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении углубить либерализацию безвизового режимы с Европейским Союзом путем подписания ассоциации с Шенгенской зоной.

"Мы сделаем все, чтобы Украина быстрее и качественнее вернулась в Европу, и поэтому мы предложили еще один формат наших отношений на будущее - это подписание ассоциации с Шенгенской зоной, то есть углубление безвиза", - заявил он в ходе поездки в Днепр в понедельник.

По словам президента, еще одна позиция – это ориентир на таможенный союз с ЕС, "чтобы не было никаких таможенных проверок, и мы создали единое таможенное пространство с Евросоюзом".

"И мне чрезвычайно приятно, что именно эти наши идеи, которые были мною озвучены на саммите Украина-ЕС, сейчас нашли свое полное отображение в резолюции Европейского Парламента", - сказал П.Порошенко.