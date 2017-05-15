Украина договорилась с США о поставках оборудования для хранилища ядерных отходов

Государственное предприятие "Энергоатом" договорилось с американской компанией Holtec International о поставке специального технологического оборудования для строительства хранилища ядерных отходов. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома". "Согласно контракту, заключенному с Энергоатомом, для ЦХОЯТ (Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, - ред.) Holtec International будет поставлять специальное технологическое оборудование для обращения с отработанным ядерным топливом по технологии, предусмотренной в проекте строительства ЦХОЯТ, которая также разработана Holtec International. Прежде всего, это контейнеры для хранения и перевозки отработанного ядерного топлива, а также вспомогательное оборудование для обращения с такими контейнерами, вес которых составляет 150 - 170 тонн", - говорится в сообщении. ЦХОЯТ строится для хранения отработанного ядерного топлива с трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Запорожская АЭС имеет собственное пристанционное хранилище. Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что в Украине стартовало строительство хранилища отработанного ядерного топлива.

