Украина готова присоединиться к Центру борьбы с гибридными угрозами - Порошенко

Украина готова присоединиться к работе Центра по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс- конференции в Хельсинки с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы обсудили ряд других вопросов и я лично выразил полную поддержку Президенту Ниинистьо и готовность присоединиться к Центру противодействия гибридным угрозам в Хельсинки", - сказал глава государства.

Порошенко подчеркнул, что каждый день преодолевая гибридную угрозу, Украина получает "не самый лучший опыт в мире", и это может быть полезным европейским партнерам.