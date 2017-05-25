Украина готова в скором времени обменять 200 человек на украинских пленных - Грицак

Украина готова обменять в кротчайшие сроки 200 человек на украинских пленных. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак во время брифинга в четверг, 25 мая. "Мы подготовили к обмену, правда, мы готовы обменять более 200 человек, которые выразили такое желание. Мы готовы пойти и президент готов подписать указ, чтобы забрать наших пленных. Мы готовы это сделать в кратчайшие сроки", - сказал Грицак. При этом Грицак подчеркнул, что процесс обмена пленными стал политизированным. "У нас много людей, отбывающих наказание за осуществление антиукраинской деятельности, террористической деятельности, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы. Когда к ним заходили в камеры и комнаты для свиданий и говорили "вас обменяют и вернут на Донбасс, в обмен на возвращение наших бойцов с той стороны", то очень много людей отказались возвращаться в ДНР, ЛНР", - рассказал Грицак.

