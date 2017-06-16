Украина хочет использовать опыт Хорватии в процессе реинтеграции Донбасса

Украина будет использовать опыт Хорватии в процессе реинтеграции Донбасса, подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Во время рабочей поездки в четверг в Запорожье премьер отметил, что нужно ориентироваться прежде всего на потребности жителей Донбасса, которые "сейчас живут в вынужденной оккупации со стороны России и боевиков". Кроме того, по его словам, необходимо работать над восстановлением инфраструктуры оккупированных территорий.

"Мы сейчас изучаем опыт мирной реинтеграции Хорватии. Я буквально вчера вернулся. Хорватия имеет очень важный опыт в этом вопросе после тех событий, которые происходили на Балканах", - напомнил В.Гройсман.

По его словам, совместная рабочая группа в составе представителей правительств Хорватии и Украины будет "совместно нарабатывать и перенимать тот опыт, который был эффективен в их стране".

Глава правительства Украины также подчеркнул, что "первое положение Минских соглашений, которое должно быть выполнено, - чтобы россияне забрали своих боевиков, свое оружие, танки и артиллерию, и вернулись за свою границу".

Как сообщалось, в рамках рабочего визита премьер-министра В.Гройсмана в Хорватию был подписан план взаимодействия совместной рабочей группы сотрудничества в реинтеграции территорий. Совместная рабочая группа выработает механизмы решения сложившейся ситуации на оккупированных территориях в контексте выполнения Минских соглашений и в рамках работы "нормандского формата".

План взаимодействия украинско-хорватской рабочей группы по вопросам сотрудничества определяет приоритетные задачи на 2017 год, среди которых - изучение опыта хорватской стороны по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и возвращение беженцев, восстановление доверия населения и восстановления инфраструктуры, привлечения международной помощи, социального обеспечения на реинтегрированных территориях.