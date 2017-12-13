Украина и Польша договорились о взаимном сокращении списков запрещенных к въезду граждан

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина и Польша договорились о взаимном сокращении списков граждан, въезд которым запрещен в одну из стран.

"Мы должны, как сказал господин президент, найти историческую правду, запустить процесс эксгумации, дать "зеленый свет" и запустить процесс комиссии (по вопросам истории - ИФ)", - сказал П.Порошенко на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Харькове в среду.

При этом он добавил, что обе стороны понимают, что от исторических конфликтов между странами выигрывает только Россия.

"Мы должны найти абсолютно четкий путь выхода из этой ситуации, поэтому мы приняли решение о повышении уровня и перезагрузке комиссии, поэтому мы приняли решение, что комиссия должна в самое короткое время собраться выработать и дать "зеленый свет" процессу эксгумации, поэтому мы договорились, чтобы сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны", - отметил президент Украины.