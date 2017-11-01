Украина и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве и подготовке дипломатов

Украина и Саудовская Аравия подписали документы о сотрудничестве, в том числе о подготовке дипломатических кадров.

"В ходе официального визита президента Украины Петра Порошенко в Королевство Саудовская Аравия был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров, в сфере инвестиционного сотрудничества в сельском хозяйстве, а также в информационной сфере", - сообщается на веб-сайте главы государства в среду.

Согласно сообщении, программа сотрудничества между Дипломатической академией Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины и Институтом принца Сауда Аль-Фейсала по дипломатическим исследованиям Министерства иностранных дел Королевства Саудовская Аравия предусматривает установление и развитие сотрудничества по подготовке дипломатических кадров путем внедрения и разработки современных методов подготовки специалистов в сфере внешней политики, международных отношений, международного права, внешнеэкономических связей, политологии и др.

Меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Саудовской Аравии об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства определяет конкретные направления двустороннего инвестиционного сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли и механизмы поощрения инвестиций в сельское хозяйство путем обмена информацией об инвестиционной среде в этой области, включая аграрную политику, правила и регулирующие нормативные акты по вопросам привлечения инвестиций, налогового регулирования, потенциальных инвесторов с указанием их потребностей, а также наличие инвестиционных компаний, которые намерены проводить деятельность в сфере сельского хозяйства и действующей программы поддержки инвестиций.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Саудовским пресс-агентством и Украинским национальным информационным агентством "Укринформ" предусматривает обмен информацией, находящейся в открытом доступе в сети интернет, с последующим правом ее использования в своих