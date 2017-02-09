Украина может рассчитывать на положительное решение по безвизовому режиму с ЕС - Ципрас

Граждане Украины могут ожидать положительного решения по введению безвизового режима с Евросоюзом в ближайшее время. Об этом на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. "У меня есть хорошие новости от Европейского Совета о том, что мы на хорошем пути. Мы можем ожидать положительного решения этого вопроса (введения безвизового режима между Украиной и ЕС)", - отметил Ципрас. В то же время, по словам Порошенко, Украина и Греция будут координировать усилия по вопросу безвизового режима. "Мы договорились координировать наши усилия, чтобы это случилось, и украинцы имели возможность путешествовать (без виз) уже этим летом", - добавил он. Напомним, ранее сообщалось, что безвизовый режим Украины с ЕС вступит в силу 12 июня.

