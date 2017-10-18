Украина остается приоритетом во внешней политике США. Об этом заявил помощник Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Аарон Митчел во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком и послом Украины в США Валерием Чалым 16 октября, сообщает министерство. Митчел также отметил, что Украине необходимо создать Антикоррупционный суд. "Это одна из первых встреч А.Митчела с начала его работы в Государственном департаменте, что подтверждает приоритетность Украины среди 50 стран, за сотрудничество с которыми он ответственен", - говорится в сообщении. По словам Аарона Митчела, своей первый зарубежный визит в Украину он планирует совершить в ближайшее время. Также в украинском Минфине сообщили, что в тот же день Александр Данилюк провел встречу со Специальным советником Президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсейгером и министром финансов США Стивеном Мнучином.

