Украина отмечает День памяти героев Крут

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной, а также спикером Верховной Рады Андреем Парубием и членами Кабинета министров почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у села Круты (Киевская обл.) в 1918г в бою против превосходящих сил Красной гвардии.

Присутствующие возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены погибшие в той битве украинские бойцы. Собравшиеся также почтили память погибших за независимость Украины минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в обращении к украинскому народу в День памяти Героев Крут П.Порошенко отметил, что этот героический бой навсегда вписан в скрижали национальной истории - прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.

"Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве. Стало традицией в День памяти Героев Крут чествовать современных героев, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства уже в нынешней украинско-российской войне. Вечная им память", - говорится в обращении президента.