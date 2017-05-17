Украина отменит запрет на российские интернет-ресурсы после того, как Россия прекратит агрессию. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге после торжественного подписания соглашения о безвизовом режиме ЕС и Украины в среду, 17 мая. "Наши соответствующие структуры тщательно будут заниматься имплементацией этого решения. Сразу же, когда последний российский солдат покинет территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, Россия использует социальные сети в целях пропаганды. "Сейчас нельзя различать кибербезопасность и вмешательства, которые Россия совершает по всему миру", - сказал он.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым в Украине заблокируют ряд российских сайтов, вступил в силу 17 мая 2017 года.

