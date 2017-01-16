Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. "Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины", - говорится в сообщении. В частности, к самым трагичным терактам пророссийских боевиков отнесены сбитие самолета малазийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове. Украина утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Здесь, в частности, имеется в виду незаконный “референдум” в Крыму. “В рамках незаконной агрессии в Украине, Российская Федерация пренебрегает основополагающими правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины...Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановления прав украинского народа, гарантированных этим международным договором, участником которых является Российская Федерация”, - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Кроме того, сообщается, что Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела.

