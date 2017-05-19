Украина пока не готова к вступлению в НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Ни сама Украина, ни Альянс пока не готовы к вступлению в НАТО нашей страны, поэтому, пока важно сосредоточиться на достижении стандартов НАТО. Об этом на мероприятии по случаю 20-летия основания Центра информации и документации представительства НАТО в Украине, сообщила вице- премьер- министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"На данный момент, на мой взгляд, Украина становится де-факто восточным флангом Североатлантического альянса и это происходит потому, что мы для себя определили политические задачи для страны, и вопросы безопасности задачи, исходя из тех реалий, которые очень четко встали перед нами с 2014 года. Я уверена, что это был очень важный и серьезный шаг, который еще нельзя считать, что это уже венец нашего взаимодействия с НАТО. Безусловно, мы имеем стратегическую цель - членство в НАТО. Очевидно, что пока Украина не готова к дальнейшей такой заявке, и не готовы пока воспринять такого шага от Украины. Поэтому сейчас для нас является приоритетом достижения критериев соответствия стандартам НАТО и именно на этом мы сосредотачиваемся через все те инструменты, которые мы имеем," - сказала она.

Она добавила, что только глубокое партнерство между Украиной и НАТО с четкой перспективой членства будет способствовать реальной стабильности Украины.