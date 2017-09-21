Украина предлагает обменять заложников по формуле "88 на 313"

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что Украина предлагает осуществить обмен заложников находящихся на неподконтрольной территории Донбасса, по формуле "88 на 313".

"Украина предлагает немедленно осуществить освобождение. Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, где они находятся, и мы готовы передать ради их освобождения 313 человек, которых позволяет украинское законодательство, ОРДО/ОРЛО для освобождения украинцев", - заявила она на брифинге в Верховной Раде.

Как сообщалось, 20 сентября Украинская сторона в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске (Беларусь) передала представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) свое видение условий освобождения заложников и ожидают ответ, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Ранее сообщалось о готовности освободить 309 человек, запрашиваемых ОРДЛО, на 87 удерживаемых украинцев.