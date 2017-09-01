Украина с 1 января 2018 года начнет проводить биометрический контроль на госгранице. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Харьков

Так, глава государства сообщил, что с начала 2018 года на границе заработает Система фиксации биометрических данных лиц.

"Хочу заявить, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропусков через государственную границу должна заработать с 1-го января 2018 года", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что указанная система позволит полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан.

У Харкові відкрили один з найбільших в Україні центрів надання адміністративних послуг pic.twitter.com/iceG7g7n6N - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 1, 2017

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что оценочная миссия Евросоюза высоко оценила выполнение Украиной необходимых требований для введения безвизового режима.