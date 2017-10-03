Украина требует доступа международных гуманитарных миссий на Донбасс

Международные гуманитарные миссии должны безотлагательно получить доступ к оккупированным территориям Донбасса, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко по итогам совместной с председателем парламентского комитета по иностранным делам Анной Гопко встречи с координаторами гуманитарных проектов ЕС.

"Оккупированный РФ Донбасс остается полностью закрытым для международных гуманитарных миссий, зато туда, с нарушением украинского законодательства, в течение трех лет ворвались около 70 так называемых "гумконвоев" РФ. Украина требует немедленного доступа именно международных гуманитарных миссий на оккупированные территории", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По ее словам, гуманитарная и экологическая ситуация в зоне конфликта остается сложной, переселенцы более всего требуют решения вопросов жилья и рабочих мест "и именно в этих сферах мы нуждаемся в наибольшей поддержке наших партнеров".

"Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли вместе с коллегами рассказали об общем плане ЕС гуманитарного развития (Joint Humanitarian - Development Framework), предусматривающей реализацию комплексных мер помощи гражданскому населению, пострадавшему по обе линии разграничения. Планируем, что в ноябре мы пригласим европейских коллег на неформальную парламентскую минскую платформу, чтобы депутаты могли присоединиться к обсуждению общего гуманитарного плана ЕС", - написала И.Геращенко.

При этом, по ее словам, европейские партнеры отмечают, что без стабилизации ситуации с безопасностью на Донбассе, "без устойчивого мира и соблюдения режима тишины", гуманитарная ситуация в регионе будет оставаться сложной.

И.Геращенко рассказала, что в ходе встречи обсуждался гуманитарный план развития ЕС, направленный на реализацию гуманитарных и инфраструктурных проектов для поддержки пострадавших от конфликта на Донбассе.

Во встрече также приняли участие директор Департамента по вопросам отношений с РФ, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ, ЕСВД Люк Девин, руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, руководитель сектора по вопросам сотрудничества Группы поддержки Украины Стефан Шлёнинг, политический советник представительства ЕС в Украине Пит Блонд, руководитель офиса ECHO (по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи) Са Юэль Мари-Фанон, руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот, представители миссии SGUA (Европейской группы поддержки Украины) Андреа Хохубер, Надежда Вертебна и София Попов.