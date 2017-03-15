Украина в Минске требует отменить "национализацию" украинских предприятий - Олифер

Украинская сторона в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в Минске (Беларусь) требует отменить "национализацию" украинских предприятий на оккупированном Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер. Также, Олифер сообщила, что Украина требует отмены указа президента Российской Федерации Владимира Путина о признании "паспортов" так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" (ДНР/ЛНР). "Рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. ДНР о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение минских договоренностей и ведет к их срыву. Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках минского процесса", - написала она. Олифер отметила, что этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках трехсторонней контактной группы. Кроме того, участники контактной группы обсуждали возможность разведения сил в Станице Луганской. В частности, Олифер отметила, что разведение возможно только после 7 дней тишины. "Последний обстрел здесь был 13 марта 2017 года, таким образом действия ОРЛО пока не позволяют совершить разведение в этой точке", - сообщила он. Также Олифер выразила сожаление в связи с тем, что РФ в Минске ставит решение политических вопросов перед вопросом о прекращении огня. "К сожалению, российская сторона ставит решение политических вопросов перед решением блока вопросов по безопасности - полное и устойчивое прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений с территории Украины", - сообщила она.

