Украина в ООН инициирует еще одну резолюцию по России - Климкин

Украина предложит Совету безопасности ООН рассмотреть резолюцию в отношении России по поводу недопуска международных гуманитарных миссий на территорию оккупированного Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. "Мы в следующем году собираемся выдвинуть еще одну резолюцию, которая будет сильнее предыдущей, где будет подчеркнуто, что Россия мешает международным и гуманитарным организациям получить доступ в оккупированный Крым", - заявил Климкин. Он также отметил, что речь идет те только о самом факте оккупации Крыма, но и о многочисленных нарушениях прав человека, в частности крымских татар, этнических русских и украинцев на территории полуострова. Напомним, ранее сообщалось, что Украина вошла в состав Совета ООН по правам человека. До этого ООН заявляла об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму.

