Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории, заверяет Порошенко

Украина продолжит работать над освобождением незаконно удерживаемых украинцев, введением миротворческой миссии ООН на Донбасс и освобождением временно неподконтрольных территорий, и в итоге сможет достичь этих целей, заявляет президент Украины Порошенко.

Обращаясь к освобожденным ранее 73 украинцам в аэропорту Харькова в среду вечером глава государства сказал: "Друзья, вы возвращаетесь в другую страну - свободную, демократическую, реформированную, с твердой надеждой, что всё у нас будет хорошо: и ребят вернём, и миротворцев на Донбасс пригласим, и землю нашу освободим от врагов, и Донбасс возродим".