Украина внесла в ООН резолюцию по правам человека в Крыму

Украина внесла в Третий комитет Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего Комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", - сообщил Николенко. По его словам, соавторами документа выступили 34 страны. Ожидается, что документ вынесут на голосование в Генассамблее ООН в декабре.

В резолюции содержится требование от РФ отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение в школах на украинском и крымскотатарском языках. Также в резолюции указывается на необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин допускает сложности при рассмотрении резолюции по правам человека в Крыму, потому что ряд стран утверждает, что вопрос прав человека должен обсуждаться на Женевской площадке.

