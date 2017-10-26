Украина является частью восточного фланга НАТО – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина является частью восточного фланга НАТО.

"Мы находимся в ситуации, когда попросту должны поддерживать и быть приверженными нашим ценностям, в этом понимании Украина уже сейчас – если не юридически, но точно политически – часть восточного фланга НАТО, потому что мы, украинцы, воюем на Донбассе для поддержки наших ценностей и. защищая свободный мир", - сказал он в ходе конференции "Киевский трансатлантический диалог" в четверг в Киеве.

По словам министра, НАТО придерживается четких и всем понятных принципов, которые записаны в статуте Организации.

"Ценности, принципы и доверие – это то, что выделяет саму идею, почему НАТО незаменимо для свободного мира", - сказал П.Климкин.