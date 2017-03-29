Украина занимает четвертое место в мире по числу переселенцев - комитет ВР по правам человека

Председатель комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря заявил, что Украина занимает четвертое место в мире по числу переселенцев. Об этом он сообщил в ходе встречи с комиссаром Европейского союза Димитрисом Аврамопулосом, передает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины. "Сейчас в Украине 1,7 миллиона вынужденных переселенцев - и это в стране с населением в 40 миллионов. Согласно последнему глобальному отчету, Украина занимает четвертое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц после Сирии, Ирака и Йемена. Это впечатляющие цифры", - подчеркнул нардеп. В свою очередь Аврамопулос отметил необходимость дальнейшей помощи Украине в вопросах, касающихся вынужденных переселенцев, учитывая феномен "длительного перемещения". Стороны договорились о продолжении консультаций. Напомним, в Украине, по состоянию на 20 марта 2017 года, зарегистрировано 1 607 664 переселенца из Донбасса и Крыма.

