Украина занимает первое место в мире по количеству погибших в результате взрывов мин - ООН

Украина занимает первое место в мире по количеству погибших в результате взрывов мин. Об этом заявил гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Вокер, передают "Українські новини".

По его словам, Украина также входит в тройку стран по загрязненности территории минами.

"Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место - по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин", - заявил он на пресс-конференции.

В свою очередь, министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш утверждает, что до окончания боевых действий на Донбассе предпринимать меры по разминированию территории бессмысленно.

"До тех пор, пока конфликт продолжается, нет смысла тратить средства, вблизи линии (разграничения, - ред.) разминировать все время, в плане развития территории. Приблизительное соотношение, потом эта территория вновь становилась загрязненной (минами, - ред.), 1 доллар, потраченный на минирование или два доллара, требует приблизительно 1 тыс. долларов на все процедуры полного разминирования", - сказал он.