Украинская диаспора призвала Канаду возглавить миротворческую миссию ООН на Донбассе

Украинская диаспора в Канаде призвала Оттаву возглавить миротворческую миссию ООН на Донбассе, сообщило интернет-издание "Украинская правда".

"Канаде стоит воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине. Оттаве следует быстро определить потребности, масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии на востоке Украины", – говорится в сообщении на сайте "Украинская правда" со ссылкой на президента Конгресса Украинских Канады Павла Грода в ночь на вторник.

По его словам, существенное присутствие канадских военнослужащих в Украине позволяет Канаде "начать делать это немедленно".

Кроме того П.Грод подчеркнул необходимость предоставить Украине современное летальное вооружение, чтобы "повысить цену любой возможной захватнической операции РФ".