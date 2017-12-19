Украинская сторона СЦКК покинула оккупированный Донбасс

Украинские военнослужащие - представители в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе (СЦКК) во вторник, 19 декабря, покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса. Об этом сообщил пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, передает служба Би-би-си.

"В 10:30 колонна вышла с временно оккупированных территорий. Украинская сторона СЦКК прибыла в Соледар", - сказал он.

Венскович добавил, что украинская сторона продолжает выполнять задачи в СЦКК совместно с мониторинговой миссией ОБСЕ.

Как отмечает СМИ, в Минобороны объяснили вывод украинских офицеров СЦКК из ОРДЛО тем, что "там им не гарантирована безопасность".

Российский ресурс Интерфакс сообщает, что представители РФ в Совместном центре также уже покинули оккупированные районы и находятся на свободной территории Украины.

В то же время подконтрольные Кремлю боевики террористической организации ЛНР заявили о намерении создать свое "представительство" при СЦКК.