"Укравтодор" предложил снизить предельную скорость в городах с 60 до 50 км/ч

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") предлагает ограничить предельную скорость движения автомобилей в городах с 60 км/час до 50 км /час, сообщил глава агентства Славомир Новак.

"Приходит время, когда надо говорить об увеличении штрафов за скорость и снижении скорости в городах с 60 до 50 км в час. Это нормальный европейский стандарт, в европейских городах - 50 км в час, а в особенных пунктах в городах - до 30 км", - отметил Новак в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, уменьшение скорости на дорогах только на 10 км/час увеличивает шанс выживания пешехода в случае удара машиной на 90%.