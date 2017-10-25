Умерова и Чийгоза передали Турции

Осужденные в Крыму заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз переданы в Турцию, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

По его словам, А.Чийгоза и И.Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину (в начале октября).

Адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке написал: "То, что все так долго ожидали, случилось. Ещё два зало

жника, два украинских политзаключённых обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования".

Н.Полозов назвал произошедшее закономерным результатом "титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы".

Адвокат Марк Фейгин в Фейсбуке указал: "Ильми Умеров спасён. Он летит в Анкару. Вместе с Ахтемом Чийгозом".

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев в Фейсбуке также отметил, что И.Умеров и А.Чийгоз "на свободе, их отдали Турции… сейчас они в самолете".

11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил А.Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор по делу И.Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.