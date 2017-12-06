Уровень исполнения судебных решений в Украине за год вырос втрое – министр юстиции

Уровень исполнения судебных решений в Украине благодаря внедрению мотивации государственных исполнителей и запуску института частных исполнителей вырос втрое – с 5-6% до 18%, однако стоит задача за три-четыре года довести его до 50-70%, заявил министр юстиции Павел Петренко.

"За этот неполный год… мы смогли увеличить фактическое выполнение судебных решений почти втрое: около 18% судебных решений выполняется сейчас по стране… Мы поставили целью выйти на среднеевропейский уровень выполнения судебных решений – это около 50-70%, в зависимости от категории решения", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Петренко подчеркнул, что проводимая в стране реформа судебной системы будет малоэффективной без реформы системы исполнения. "Судебное решение ничего не стоит, если оно не выполняется… В Украине средний уровень исполнения судебных решений был 5-6% – это позорная цифра", – отметил министр.

Он напомнил, что для преодоления этой проблемы около года назад была осуществлена радикальная реформа системы исполнения, одним из внедренных новшеств которой стало создание смешанной системы – с государственными и частными исполнителями. По его словам, такой подход показал свою результативность в странах-соседях из Восточной Европы, ставших членами ЕС.

Глава Минюста уточнил, что в достигнутом трехкратном росте уровня исполнения пока большую роль сыграло другое новшество – внедрение мотивации для государственных исполнителей, так как частные исполнители начали работу лишь в сентябре этого года, и пока их количество незначительно – около 100 по сравнению примерно с 4000 государственных.

П.Петренко отметил, что для получения вознаграждения госисполнитель должен обеспечить фактическое выполнение всех исполнительных производств, которые поступают к нему после пропорционального автоматического распределения, на уровне не ниже 50%-60%. Министр добавил, что постановлением №914 от 1 декабря этого года вознаграждение ограничено верхней планкой в 200 размеров прожиточного минимума.

"Очень рассчитываем, что в следующем году, когда частные исполнители активно включатся в конкуренцию, уровень фактического исполнения вырастет, так как тогда у граждан и бизнеса будет альтернатива обращаться к частному или государственному исполнителю. Кто будет более эффективен, тот и получит решение на исполнение", – подчеркнул глава Минюста.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в министерстве, если по итогам 9 месяцев 2015 и 2016 годов остаток невыполненных исполнительных документов составлял 2,3 и 2,2 млн соответственно, то в этом году данный показатель едва превышает 1,8 млн.

"Думаю, следующие три-четыре года будут решающими, и мы сможем спокойно выйти на уровень исполнения решений 50-70%. Тем более, что заработает по-новому судебная система и качество решений будет выше", – считает П.Петренко.