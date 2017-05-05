Успех "минского процесса" от количества участников не зависит - Кучма

Успех переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины зависит не от количества участвующих в нем стран, а от воли мировых лидеров, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма.

В ходе своего выступления перед студентами Нежинского государственного университета им.Николая Гоголя в пятницу он отметил, что успех "минского процесса" зависит "не от количества стран, которые принимают участие в переговорном процессе, а от воли, в том числе и мировых лидеров", сославшись на пример переговоров по конфликту в Нагорном Карабахе, ведущихся с 1992 года.

"И когда сегодня много политиков критикуют нормандский формат (переговоров, в составе Украины, Германии, Франции и РФ ), минские договоренности, то вопрос простой: что они предлагают взамен?", - отметил Л.Кучма.

Он также высказал убеждение, что российская сторона заинтересована получить на территории Украины очередной замороженный конфликт, аналогичный созданным ранее в других регионах, и для этого настаивает на проведении выборов на неподконтрольной правительству территории. "Они хотят любой ценой на оккупированной территории провести выборы, когда в Минских договоренностях четко: первый пункт – вопрос безопасности, перестать убивать друг друга. А потом уже можно проводить политическую борьбу", - отметил представитель Украины в ТКГ.

В этом контексте он заявил, что его удивила позиция президента РФ Владимира Путина на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где тот говорит, что для урегулирования конфликта в Сирии "нужно сначала решить вопрос безопасности, а потом все остальное. "Почему же иной подход к Украине?.. Наверное, у нее есть желание получить еще один замороженный конфликт – по образцу Нагорного Карабаха, Приднестровья, Абхазии", - предположил Л.Кучма.