Установлена личность убийцы бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Панкова

Правоохранители установили личность убийцы бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова и собрали достаточно доказательств для объявления ему подозрения, заявляет глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сотрудники полиции оценили собранные доказательства относительно возможного объявления подозрения лицам, которые могут быть установлены и привлечены к суду как подозреваемые. У нас достаточно доказательств для того, чтобы нами установленному лицу объявить подозрение", - сказал С.Князев журналистам в г.Днепр в пятницу.

По его словам, в настоящее время расследование убийства представителя ГП "Укрспирт" находится в активной фазе.

Как сообщалось, 30 мая утром в Дарницком районе Киева злоумышленник выстрелами в спину убил человека бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" (2014 г) Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.

Неизвестный из автомобиля "Ауди" красного цвета сделал несколько выстрелов в В.Панкова и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. По горячим следам убийцу задержать не удалось.

Следствие отработает все версии убийства, в том числе и личные финансовые обязательства покойного, семейные вопросы и т.д. По мнению советника министра внутренних дел Антона Геращенко, это было заказное убийство.

Предварительно установлено, что потерпевший получил четыре огнестрельных ранения.

В.Панков в 2008-2009 гг был членом правления НАК "Надра Украины", в 2012 году пришел работать в "Укрспирт", где в тот же год занимал пост заместителя генерального директора по юридическим вопросам, и.о. гендиректора, первого замгендиректора по производственно-финансовым вопросам "Укрспирта", уволился из ГП в декабре 2013 года.

В начале 2014 года В.Панков был советником председателя правления "Черноморнефтегаз", в марте 2014 года вновь вернулся в "Укрспирт" на должность замгендиректора по юридическим вопросам. В декабре 2014 года Минагропрод отстранил руководителя "Укрспирта" Михаила Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его зама Виктора Панкова.

В 2016 году В.Панков был руководителем аппарата "Укрспирта".